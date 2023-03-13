Инвестируй, пока не началось

Рост инвестиций на 4,6% в 2022 году, согласно опубликованной сводке Росстата о годовых вложениях капитала, обеспечен преимущественно промышленным строительством, оплаченным в сопоставимых объемах государством и частными небанковскими займами. Инвестиции в ВПК в этой статистике очень умеренны, нежилое строительство, химия, металлургия и транспорт — основные объекты опережающего инвестирования прошлого года, а географически объекты инвестирования чаще расположены на юге РФ, на Урале и за Уралом, в инвестстатистике пока плохо виден переход активов из иностранной в российскую собственность. Задачей экономики последних месяцев была, видимо, сверхбыстрая достройка того, что инвесторам точно надо было достроить при любых обстоятельствах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ожидании нарастающей неопределенности лучшей инвестстратегией 2022 года было «поскорее достроить начатое»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В ожидании нарастающей неопределенности лучшей инвестстратегией 2022 года было «поскорее достроить начатое»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сводка Росстата «Инвестиции в нефинансовые активы в 2022 году» — один из очень ожидаемых документов статведомства: только из него в деталях можно понять, как прогнозировавшийся почти весь прошлый год (что естественно в условиях военной операции РФ на Украине) масштабный инвестиционный спад постепенно превращался и превратился в умеренный инвестиционный рост — по итогам года на 4,6%. Базовое предположение — инвестиционный бум имеет происхождением только госрасходы, в основном в военно-промышленный комплекс,— нуждается в серьезных уточнениях: картина в таблицах Росстата значительно сложнее и менее очевидна.

Напомним, что Росстат рассчитывает инвестиции в нефинансовые активы только по кругу крупных и средних предприятий — гораздо более инертных в сравнении с динамичным малым бизнесом, который быстрее реагирует на кризисные моменты, поэтому по итогу инвестиции в экономике РФ с их учетом, скорее всего, стагнировали или снизились, хотя, учитывая, что часть госинвестиций, в том числе прямо связанных с вложениями в военные сооружения и логистику, вряд ли отражаются в сводках Росстата, это нуждается в проверке. Тем не менее с точки зрения видов инвестиций наиболее выросшие вложения 2022 года — это вложения в нежилые здания и сооружения: доля вложений в машины и оборудование (предположительно, в силу санкций) снижалась, в жилье — практически не изменилась, а в компьютерное и коммуникационное оборудование даже значимо упала. При этом ответ на вопрос, кто и из каких средств инвестировал, нетривиален. Инвестиции из банковских кредитов 2022 года сократились (их доля в общем итоге упала на 1,3 п. п., до 9,7%), как и инвестиции из собственных средств (падение на 1,8 п. п., до 54,2%).

Рост инвестиций государства был, но полностью спад инвестирования собственных средств он явно не покрыл — это рост на 1,9 п. п., до 20,2% всех инвестиций 2022 года; местные бюджеты вклада в рост госинвестиций почти не внесли. Зато внесли «заемные средства других организаций»: они выросли с 4,5% в общем итоге до 5,4%, что примерно на треть обеспечило прирост инвестиций в целом. Как следует из другой таблицы Росстата — по формам собственности инвесторов, в рост госинвестиций вносили вклад госкомпании примерно наравне с федеральным бюджетом. Иностранные инвестиции сократились с 6,6% общих до 3,9%, несколько снизились вложения совместных предприятий. Тем не менее статистический факт остается фактом: доля частных российских вложений в основной капитал в экономике РФ в 2022 году основная, и она выросла до 55,5% с прошлогодних 52,2%. Этим ростом частных вложений можно объяснить почти весь инвестиционный рост, причем, судя по всему, часть эффекта, пока плохо видимого,— это переход собственности от иностранных собственников к российским, сопровождаемый частным (небанковским) кредитованием покупателей. В 2023 году этот тренд должен быть виден отчетливее.

С отраслевой точки зрения точки роста 2022 года — это транспорт, в основном сухопутный и наземный, профессиональная деятельность всех видов, склады и логистика, строительство и оптовая торговля, виден также сильный рост инвестиций в химию и нефтехимию, менее сильный — в металлургию и нефтегазодобычу. Все остальные отрасли так или иначе получили в прошлом году инвестиций меньше, чем в 2021-м, в целом по обработке ситуация более чем проблемна — там спад инвестиций составил 6,7% за год, в автопроме они сократились более чем вдвое. В секторах с доминированием государства инвестиционный рост есть, и он в сущности обычен — 0,5% год к году. В теории «военные инвестиции» можно было бы видеть в графах «производство прочих транспортных средств и оборудования», где Росстат традиционно дает данные и по ВПК, но там рост составляет 2,3% год к году. В целом «военный инвестбум», если он есть,— это в основном расходы на логистику и инвестиции, в статсводках не отражающиеся. В принципе рост вложений в ВПК можно было бы увидеть в буме вложений в Уральском ФО (10% против спада на 0,2% в ЦФО) и росте ниже 5% везде, кроме ДВФО (10,8%) и СибФО (5,6%). Но в богатом на предприятия ВПК Северо-Западном ФО спад инвестиций — 5%, а в Поволжье он невелик — рост 3,5%.

Пока из данных Росстата следует картина почти ажиотажного промышленного строительства 2022 года и на государственные, и на частные деньги. В случае с частными инвестициями главное, что приходится предполагать для объяснения,— собственники стремились (и стремятся сейчас) как можно быстрее достроить те промышленные комплексы, которые основывались в «доковидное» и «довоенное» времена: неопределенность велика, и лучше доделать все быстрее, чем через два-три года, которые в прогнозный горизонт не укладываются совсем. Общий график Росстата по инвестициям, да и примерно та же логика бюджетных расходов 2022 года, показывает, что при сохранении трендов ни о каком настоящем инвестбуме в течение ближайших месяцев, несмотря на цифры, говорить не имеет смысла: скорее всего, будет происходить медленное сокращение инвестиций, в статсводках это, видимо, будет отражаться как снижение темпов роста инвестиций в 2023 году до 2–3% и в 2024-м до 1–2% — примерно до уровня «ковидного» 2020 года. Впрочем, финансовых проблем с инвестициями у компаний нет — скорее есть проблема с определением общих перспектив развития, без понимания которых инвестировать непросто.

Дмитрий Бутрин