И взлетим, и поплаваем

На прошлой неделе ваш корреспондент отправился в Дубай, чтобы оценить плотность светского движения скопившихся там состоятельных соотечественников. Впрочем, началась светская неделя в Москве, точнее, в Музее Москвы, где открылась фешен-выставка «Дом моделей. Индустрия образов». Экспозиция демонстрирует лучшее, что происходило в основанном 100 лет назад Ателье мод, преобразованном впоследствии во Всесоюзный дом моделей. На вернисаже появились не только профессионалы и любители моды наших дней, например Снежанна Георгиева и Виктория Шелягова, но и бывшие сотрудницы Дома моделей — Нелли Кобзон и Татьяна Михалкова. Осмотрев выставку, Ольга Панченко посетовала, что все представленное прекрасно, но все это — советская от-кутюр, доступная примерно такому же минимальному количеству людей, что и реальная от-кутюр на Западе. В пример она привела собственных родителей, у которых доступа к таким вещам — в 200-ю секцию ГУМа — не было (хотя отец Ольги Владимир Алешин стал директором стадиона «Лужники» в 1982 году). Но и высокая мода в СССР тоже существовала не без ограничений. Например, знаменитое платье «Россия», созданное в 1967 году Татьяной Осмеркиной, было сшито из ткани букле, которая обычно использовалась для верхней одежды, только потому, что другой ткани нужного оттенка красного не нашлось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Что бывает, когда люкс становится массовым, а ни в тканях, ни в драгоценных кожах, ни в стразах нет недостатка, как раз отлично видно в Дубае. Новым Вавилоном его не стесняется именовать даже гид Louis Vuitton, вышедший буквально дней десять назад. Мне было любопытно проверить теорию о том, насколько нынешний Дубай может считаться новым Харбином, то есть насколько велико влияние русскоязычной диаспоры, резко увеличившейся за последний год. Разумеется, в праздновании 8 Марта, как в чистой женской слезе, это должно было отразиться. Незадолго до праздника тут закончилась ярмарка Art Dubai, к участию в которой, увы, не была допущена ни одна российская галерея. Говорят, против были международные спонсоры события (один немецкий автопроизводитель и один игристый производитель из французского региона Шампань). Впрочем, многие профессионалы совриска из Москвы решили не пропускать событие и отметили, что художественный уровень был очень приличный. В те же дни в отеле Bulgari состоялся ужин Desert Rose Натальи Водяновой и ее фонда «Обнаженные сердца» — впрочем, о фонде и географии его работы говорилось не так много. Столы выкупили бренды концерна LVMH и пригласили своих клиенток, среди которых были и россиянки, но в явном меньшинстве. Организацией этого компактного, но эффектного события занималась продюсерская компания Berin Iglesias Art. В Женский день они же давали свой традиционный вечер Big Art Festival, который проходит в Монте-Карло, Куршевеле, Форте-деи-Марми и вообще везде, где достаточно русскоговорящих отдыхающих. В клубе The Theater выступали Мот и Леонид Агутин, среди гостей были замечены Михаил Кучмент, Алексей Васильчук, Николай Власенко, Виталий Корзун, Дмитрий Маргелов, Василий Вакуленко. Расчет организаторов был четким: выступлению Мота обрадовались молодые женщины, концерту Леонида Агутина — вообще все, но особенно взрослые спутники молодых женщин. По атмосфере это напомнило клуб Cabaret Александра Соркина, несколько раз открывавшийся в нулевых, где тратили деньги без счета. И все же Максим Берин утверждает, что на одной продаже столов и билетов — без партнеров и спонсоров — выйти в плюс невозможно. Правда, на данном этапе развития фестиваля проблем с этим нет, так что он начал переговоры о выступлении Стинга.

Более неочевидную бизнес-модель демонстрирует ночной клуб «Шале Березка», где 8 марта давала концерт Ольга Бузова. Туда регулярно привозят артистов подороже, с более сложным и весомым райдером. Однако зал очень небольшой, и хотя гости гуляют как в последний раз, окупить такие выступления просто нереально. Восклицание «Всем шампанского!» — после которого с петардами и прочей пиротехникой в зал выносят бесконечные бутылки Dom Perignon,— в «Березке» может прозвучать не единожды за ночь. Поддержать выступление госпожи Бузовой зашли блогер Гусейн Гасанов, певицы Люся Чеботина и Анастасия Сланевская. Артистка их очень тепло приветствовала. Любопытно, что ее выступление, включая общение с залом между песнями, с сутью Международного женского дня отлично сочеталось. Она призывала женщин верить в себя, добиваться всего самим — словом, транслировала эмпауэрмент. Женщины в это время флиртовали, курили кальян, шумно втягивали устриц, пересаживались с одних мужских колен на другие.

Вероятно, более благодарную аудиторию госпожа Бузова обнаружила бы на женском форуме We Convention, проходившем в те же дни и организованном Милой Семешкиной, основательницей образовательной платформы Lectera. Здесь выступили Татьяна Бокальчук, Рената Литвинова, Наталья Водянова и интернациональный пул спикеров. Собственно, кроме госпожи Литвиновой, выступали все на английском. Одна из спикеров отметила: «У каждой женщины есть история», и вот ровно в таком духе все и происходило. Но нельзя не отметить: когда так много голосов сливаются в хор, это действительно воодушевляет.

Всеобщим собранием русскоязычного дубайского актива стал концерт иностранного агента Земфиры. Из примерно 40 тыс. находящихся в Эмиратах русскоговорящих в зале собралось около 15 тыс. Сюда пришли и те дамы, что делали селфи на фоне поющего Агутина, и те, что курили кальян под песни Бузовой, и те, что слушали истории успеха других женщин, и те, что не имеют ничего общего с этим вавилонским суетливым Дубаем, обитающие в тишине вилл в лучших районах города и в закрытых клубах, членство в которых не обеспечивают одни лишь деньги. Когда госпожа Рамазанова исполнила свежую песню о любви к родине, зал выслушал ее одобрительно, но бесстрастно. Зато на финальной «Не взлетим, так поплаваем», в финале которой были произнесены необходимые слова о материале, произведенном иностранным агентом Земфирой Талгатовной Рамазановой, катарсис был полным и всеобщим.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”