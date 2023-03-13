И взлетим, и поплаваем

На прошлой неделе ваш корреспондент отправился в Дубай, чтобы оценить плотность светского движения скопившихся там состоятельных соотечественников. Впрочем, началась светская неделя в Москве, точнее, в Музее Москвы, где открылась фешен-выставка «Дом моделей. Индустрия образов». Экспозиция демонстрирует лучшее, что происходило в основанном 100 лет назад Ателье мод, преобразованном впоследствии во Всесоюзный дом моделей. На вернисаже появились не только профессионалы и любители моды наших дней, например Снежанна Георгиева и Виктория Шелягова, но и бывшие сотрудницы Дома моделей — Нелли Кобзон и Татьяна Михалкова. Осмотрев выставку, Ольга Панченко посетовала, что все представленное прекрасно, но все это — советская от-кутюр, доступная примерно такому же минимальному количеству людей, что и реальная от-кутюр на Западе. В пример она привела собственных родителей, у которых доступа к таким вещам — в 200-ю секцию ГУМа — не было (хотя отец Ольги Владимир Алешин стал директором стадиона «Лужники» в 1982 году). Но и высокая мода в СССР тоже существовала не без ограничений. Например, знаменитое платье «Россия», созданное в 1967 году Татьяной Осмеркиной, было сшито из ткани букле, которая обычно использовалась для верхней одежды, только потому, что другой ткани нужного оттенка красного не нашлось.
Евгения Милова
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Что бывает, когда люкс становится массовым, а ни в тканях, ни в драгоценных кожах, ни в стразах нет недостатка, как раз отлично видно в Дубае. Новым Вавилоном его не стесняется именовать даже гид Louis Vuitton, вышедший буквально дней десять назад. Мне было любопытно проверить теорию о том, насколько нынешний Дубай может считаться новым Харбином, то есть насколько велико влияние русскоязычной диаспоры, резко увеличившейся за последний год. Разумеется, в праздновании 8 Марта, как в чистой женской слезе, это должно было отразиться. Незадолго до праздника тут закончилась ярмарка Art Dubai, к участию в которой, увы, не была допущена ни одна российская галерея. Говорят, против были международные спонсоры события (один немецкий автопроизводитель и один игристый производитель из французского региона Шампань). Впрочем, многие профессионалы совриска из Москвы решили не пропускать событие и отметили, что художественный уровень был очень приличный. В те же дни в отеле Bulgari состоялся ужин Desert Rose Натальи Водяновой и ее фонда «Обнаженные сердца» — впрочем, о фонде и географии его работы говорилось не так много. Столы выкупили бренды концерна LVMH и пригласили своих клиенток, среди которых были и россиянки, но в явном меньшинстве. Организацией этого компактного, но эффектного события занималась продюсерская компания Berin Iglesias Art. В Женский день они же давали свой традиционный вечер Big Art Festival, который проходит в Монте-Карло, Куршевеле, Форте-деи-Марми и вообще везде, где достаточно русскоговорящих отдыхающих. В клубе The Theater выступали Мот и Леонид Агутин, среди гостей были замечены Михаил Кучмент, Алексей Васильчук, Николай Власенко, Виталий Корзун, Дмитрий Маргелов, Василий Вакуленко. Расчет организаторов был четким: выступлению Мота обрадовались молодые женщины, концерту Леонида Агутина — вообще все, но особенно взрослые спутники молодых женщин. По атмосфере это напомнило клуб Cabaret Александра Соркина, несколько раз открывавшийся в нулевых, где тратили деньги без счета. И все же Максим Берин утверждает, что на одной продаже столов и билетов — без партнеров и спонсоров — выйти в плюс невозможно. Правда, на данном этапе развития фестиваля проблем с этим нет, так что он начал переговоры о выступлении Стинга.
Более неочевидную бизнес-модель демонстрирует ночной клуб «Шале Березка», где 8 марта давала концерт Ольга Бузова. Туда регулярно привозят артистов подороже, с более сложным и весомым райдером. Однако зал очень небольшой, и хотя гости гуляют как в последний раз, окупить такие выступления просто нереально. Восклицание «Всем шампанского!» — после которого с петардами и прочей пиротехникой в зал выносят бесконечные бутылки Dom Perignon,— в «Березке» может прозвучать не единожды за ночь. Поддержать выступление госпожи Бузовой зашли блогер Гусейн Гасанов, певицы Люся Чеботина и Анастасия Сланевская. Артистка их очень тепло приветствовала. Любопытно, что ее выступление, включая общение с залом между песнями, с сутью Международного женского дня отлично сочеталось. Она призывала женщин верить в себя, добиваться всего самим — словом, транслировала эмпауэрмент. Женщины в это время флиртовали, курили кальян, шумно втягивали устриц, пересаживались с одних мужских колен на другие.
Вероятно, более благодарную аудиторию госпожа Бузова обнаружила бы на женском форуме We Convention, проходившем в те же дни и организованном Милой Семешкиной, основательницей образовательной платформы Lectera. Здесь выступили Татьяна Бокальчук, Рената Литвинова, Наталья Водянова и интернациональный пул спикеров. Собственно, кроме госпожи Литвиновой, выступали все на английском. Одна из спикеров отметила: «У каждой женщины есть история», и вот ровно в таком духе все и происходило. Но нельзя не отметить: когда так много голосов сливаются в хор, это действительно воодушевляет.
Всеобщим собранием русскоязычного дубайского актива стал концерт иностранного агента Земфиры. Из примерно 40 тыс. находящихся в Эмиратах русскоговорящих в зале собралось около 15 тыс. Сюда пришли и те дамы, что делали селфи на фоне поющего Агутина, и те, что курили кальян под песни Бузовой, и те, что слушали истории успеха других женщин, и те, что не имеют ничего общего с этим вавилонским суетливым Дубаем, обитающие в тишине вилл в лучших районах города и в закрытых клубах, членство в которых не обеспечивают одни лишь деньги. Когда госпожа Рамазанова исполнила свежую песню о любви к родине, зал выслушал ее одобрительно, но бесстрастно. Зато на финальной «Не взлетим, так поплаваем», в финале которой были произнесены необходимые слова о материале, произведенном иностранным агентом Земфирой Талгатовной Рамазановой, катарсис был полным и всеобщим.