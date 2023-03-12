Нижегородский «Торпедо» вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Хоккеисты нижегородского «Торпедо» в гостевом матче в Москве обыграли в овертайме «Динамо» и вышли в полуфинал Кубка Гагарина. Победную шайбу забросил нападающий Денис Ян, оформивший дубль в матче.

Шестой матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги завершился со счетом 2:1 в пользу нижегородцев. Серию с «Динамо» игроки «Торпедо» выиграли со счетом 4:2. Это третья победа нижегородской команды над москвичами в овертайме серии.

Соперник Торпедо» по второму раунду плей-офф определится 14 марта, отметили в клубе: «Если в паре ЦСКА – “Северсталь” победу одержат москвичи, наша команда в полуфинале конференции сыграет против СКА. Если побеждает “Северсталь”, соперником команды Игоря Ларионова будет “Локомотив”».

Владимир Зубарев