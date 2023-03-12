На подъезде к Крымскому мосту сформировалась пробка протяженностью 3 км

Из-за увеличения времени досмотра машин на подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка протяженностью около 3 км. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

«Увеличение времени досмотра связано с техническими неисправностями на одном из пунктов досмотра, из-за этого темп проверок въезжающего на мост транспорта временно снижен. В результате — ожидание выезда на мост может составлять несколько часов»,— отметили в оперштабе.

Специалисты занимаются устранением выявленных неполадок оборудования. Работы планируют провести в максимально короткие сроки. Водителей просят учитывать сложившуюся ситуацию и по возможности отложить поездки в сторону Крыма.

Татьяна Ручкина

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