В Переславле разрушилась труба главной городской котельной

В Переславле-Залесском Ярославской области сегодня частично обрушилась труба котельной, которая обеспечивает отоплением большую часть города. Об этом сообщили «Ъ-Ярославль» в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обрушившаяся труба главной котельной в Переславле-Залесском.

Фото: Скриншот из видео из группы «Вконтакте» «PZ» Обрушившаяся труба главной котельной в Переславле-Залесском.

Фото: Скриншот из видео из группы «Вконтакте» «PZ»

«Сегодня, 12 марта, на котельной ООО «Эко-Петровск» произошло частичное обрушение трубы. Ситуация находится под контролем технических специалистов и экстренных служб. На данный момент котельная работает в штатном режиме, теплоноситель подается потребителям нормативной температуры. На место уже выехал и.о. главы городского округа Александр Тарасенков. Созывается комиссия по чрезвычайным ситуациям»,— сообщили в администрации. По словам источника «Ъ-Ярославль», обрушение произошло в 17 часов.

Люди в результате происшествия не пострадали. Как рассказали в администрации, осенью 2022 года Ростехнадзор обнаружил ряд нарушений при работе котельной. В акте отмечены, в том числе, нарушения по эксплуатации и содержанию дымовой трубы и газоходов. По данным источника «Ъ-Ярославль», рухнувшей бетонной трубе более 35 лет, она была ветхой, осенью ее начали ремонтировать.

«Поскольку этой ситуацией администрация уже была обеспокоена, в городском бюджете на этот год были заложены средства на проектирование новой котельной, которая будет принадлежать непосредственно городу и позволит избежать подобных ситуаций»,— добавили в администрации.

По словам источника, труба внутри рухнувшей, которая работает на водогрейные котлы, не пострадала, в силу чего отопление не отключалось. «Отопление везде в нормативе»,— пояснили в администрации.

Алла Чижова