«Локомотив-Кубань» проиграл «Нижнему Новгороду» в матче Единой лиги ВТБ

Краснодарская команда «Локомотив-Кубань» проиграла «Пари Нижний Новгород» на поле соперников. Игра закончилась со счетом 75:70 (23:17, 21:26, 10:10, 21:17).

В первые минуты игры кубанская команда держалась на поле уверенно. Однако вскоре игра повернулась в другую сторону. В итоге у победителей самым результативным стал Никола Ребич (14 очков), у кубанской команды 22 очка набрал Джейлен Барфорд и 11 очков — Крис Хортон.

Следующий матч «Локомотив-Кубань» пройдет 19 марта дома против УНИКСа.

Татьяна Ручкина

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