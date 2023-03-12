«Автомобилист» проиграл «Металлургу» со счетом 6:3

Хоккейный клуб «Автомобилист» в шестом матче плей-офф Кубка Гагарина проиграл «Металлургу» со счетом 6:3 (2:1; 0:1; 4:1). Игра прошла в Магнитогорске в УКРК «Арена Металлург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Первый гол забил хоккеист «Металлурга» Павел Акользин на 16 секунде. Спустя три минуты Ник Эберт из уральской команды сравнял счет. На 14 минуте матча команда из Магнитогорска вышла вперед – шайбу забросил Семён Кошелев.

Во втором периоде голы забили Сергей Широков из «Автомобилист» (32:10) и Григорий Дронов из «Металлурга» (40:34). В начале третьего периода уральский клуб сравнял счет, однако впоследствии Павел Акользин и Денис Зернов запросили еще три шайбы в ворота «Автомобилиста».

Это шестая игра в серии встреч «Автомобилиста» и «Металлурга» в рамках первого этапа плей-офф — 1/8 финала Кубка Гагарина. Пока счет в серии 3:3. Для выхода в следующий тур одна из команд должна победить в четырех встречах. Решающий матч состоится 14 марта в КРК «Уралец» в Екатеринбурге.

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