Уголовное дело о мошенничестве бывшего проректора сельхозакадемии в Курске пересмотрят

Курский областной суд рассмотрел апелляционные представление обвинения и жалобы защиты на приговор бывшему проректору Курской государственной сельскохозяйственной академии Наталье Коптевой. Прошлой осенью Ленинский райсуд оправдал ее в двух эпизодах мошенничества и признал виновной еще по двум (ч. 3 ст. 159 УК РФ), назначив штраф в 300 тыс. руб.

В апелляции защита Коптевой просила оправдать ее полностью, а прокуратура — признать виновной по всем эпизодам. По версии обвинения, в 2018–2019 годах проректор подготавливала документы, на основании которых сотрудники академии получали разовые денежные вознаграждения, а после возвращали ей деньги. В общей сложности речь идет почти о 300 тыс. руб.

Как рассказали в пресс-службе объединенной судебной системы Курской области, облсуд отменил оправдание Коптевой по двум эпизодам и признание ее виновной по одному эпизоду, вернув материалы на новое судебное рассмотрение. По второму эпизоду апелляция смягчила наказание, уменьшив размер штрафа до 150 тыс. руб. с учетом времени, проведенного осужденной при задержании и под домашним арестом. Сумма, взысканная с Коптевой по гражданскому иску, уменьшена с 290,5 тыс. руб. до 130,5 тыс. руб.

«Меня обвиняют… Якобы мне приносили, якобы я кого-то приглашала, клали мне на край стола… Ничего я не считала, ничего я не брала, ничего я не видела… Все облачно… Ни одна сумма не подтверждается, не бьется», — цитирует пресс-служба объединенной судебной системы Курской области Наталью Коптеву, выступившую в прениях в облсуде.

Сергей Толмачев