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Коммерсантъ FM
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Swarovski покидает Россию

Как отразится на бизнесе и покупателях уход бренда

Ювелирный бренд Swarovski полностью уйдет из России. Поставки и онлайн-продажи бижутерии из хрусталя прекратились еще год назад, тогда же в стране закрылись 12 розничных точек австрийского концерна. Теперь в руководстве компании заявили, что не смогут поддерживать «бездействующее пребывание» в РФ. Вместе с тем сроки ухода с рынка там не назвали. Кроме розничных продаж, Swarovski также поставлял кристаллы другим производителям украшений.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Этот сегмент сохранится и после того, как бренд окончательно покинет страну, уверен издатель журнала «Ювелирное обозрение» Алексей Щербина: «Swarovski все знают о кристаллах, но у них еще есть направление украшений с натуральными камнями. То, что компания уходит, означает, что не будут поставляться и такие драгоценности, потому что это вообще подпадает под ограничение в €300. Но синтетические камни, кристаллы, если это не драгоценные металлы, под санкции не подпадают.

Swarovski точно так же может поставлять кристаллы в страну, особенно если они будут продаваться в качестве сырья. Так что из розницы, думаю, бренд полностью не уйдет.

Российское ювелирное производство за эти 10-15 лет подсело на кристаллы Swarovski, особенно костромские производители».

В каком виде в России сохранится luxury-ритейл

В каком виде в России сохранится luxury-ритейл

Пик популярности украшений с кристаллами Swarovski в России пришелся на 2014-2016 гг., но постепенно потребители стали обращать внимание на более доступную бижутерию, напомнил аналитик журнала «Экспо-ювелир», автор подкаста "Взгляд маркетолога" Виктор Субботин. Он считает, что ввоз готовых украшений Swarovski через параллельный импорт не будет пользоваться спросом из-за высокой наценки:

«Лет восемь назад был активный интерес к продукции этого бренда. Но постепенно появлялись аналоги, у нас производят фианиты, украшения везут из Гонконга, Индии. Эти товары попали на розничный прилавок. Если сравнить, например, кольца с фианитом и с кристаллом Swarovski, то второе будет на 20-30% дороже.

Спрос на кристаллы начал снижаться, потом отказались от использования на бирке упоминания Swarovski и начали сравнивать уже драгоценности по цене с другими поставщиками. Как только бренд начал приближаться по стоимости к другим производителям, то интерес к нему начал угасать. Вместе с тем австрийцы очень хорошо проводят свою маркетинговую политику, и на красных ковровых дорожках можно увидеть их украшения. На российском рынке Swarovski тоже накопили именно свою аудиторию.

Розничное направление у них активно начало развиваться где-то в 2018 году. Сейчас по брендам в бижутерии есть большое разнообразие: кто-то специализируется на детской тематике, кто-то — на свадебных украшениях, брошах. Здесь спрос скорее распределен. Swarovski производили весь спектр, начиная с сережек и колец и заканчивая сувенирными статуэтками, произведениями искусства. В этом конкуренции у них не было. Swarovski зациклены именно на своем сырье, а другие производители бижутерии в основном ищут просто дешевый качественный материал, что позволяет им сделать большую наценку.

В небольшом количестве частным порядком какие-то поставки могут быть. Мировые бренды еще существуют на вторичном российском рынке, у них неплохой оборот.

В частности, люди сдают ювелирные украшения в ломбарды, которые дальше не стремятся их переплавлять. Вместе с тем появляется очень много реплик, и я не думаю, что будут заниматься серым ввозом именно Swarovski. Все-таки высокая розничная наценка, плюс налоги, в итоге будет неоправданная стоимость. Есть более маржинальные товары».

По какой цене в России предлагают часы люкс-класса

По какой цене в России предлагают часы люкс-класса

В прошлом году у российских партнеров Swarovski возникли проблемы со сбытом запасов продукции бренда. Добиться разрешения на продажу кристаллов одна из таких компаний пыталась через суд. Как поясняли «Ведомости», местная «дочка» австрийского концерна еще в 2021 году вынудила партнеров перейти на новую форму договора. Согласно документу, они не могли использовать бренд Swarovski без отдельного разрешения.

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Елизавета Скобцова

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