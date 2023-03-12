Пермяк Евгений Климов завоевал международный Кубок по прыжкам на лыжах с трамплина

Лидер сборной России, призер Олимпиады по прыжкам на лыжах с трамплина Евгений Климов продолжает успешно выступать в сезоне. После завоевания титула чемпиона страны он стал обладателем международного Кубка в Нижнем Тагиле. В соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина приняли участие спортсмены из Белоруссии и Казахстана.

Результат Евгения Климова составил 100,5 метра. Таким образом, спортсмен установил рекорд по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле. Прежнее достижение в 99 м принадлежало чеху Якубу Янду и продержалось десять лет. Кирилл Котик из Нижнего Новгорода стал вторым, а третьим – Данил Садреев из Татарстана.