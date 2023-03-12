В Сочи предупредили о грозе и возможном подъеме уровня воды в реках

Вечером 12 марта и в течение суток 13 марта в Сочи ожидается дождь, местами сильный. Также возможна гроза и подъем уровня воды на реках, сообщает пресс-служба администрации города.

«Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. По поручению главы города Алексея Копайгородского ситуацию контролирует городской оперативный штаб», - отметили в мэрии Сочи.

Жителям и гостям города рекомендуют воздержаться от отдыха у воды, а также не парковать машины под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.

Ранее ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщило, что с 18 часов 12 марта и в течение двух суток в горах Сочи выше 1,5 тыс. м будет лавиноопасно. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.

Татьяна Ручкина

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