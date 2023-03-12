В 2023 году в станице Брюховецкого района планируют благоустроить сквер

В 2023 году в станице Чепигинская Брюховецкого района благоустроят сквер. Работы проведут по нацпроекту «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Сохранять историческую память о важнейших событиях в истории – наша общая задача и долг. Обустройство, поддержание порядка и эстетики общественно значимого пространства требует постоянного внимания», – отметил врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

Согласно проекту, в сквере создадут единое гармоничное пространство, а площадку сделают удобной для проведения массовых мероприятий. В парковой зоне планируется установить объекты малых архитектурных форм и скейт-площадку, создать пешеходные дорожки, а также обустроить детские и спортивные зоны.

Татьяна Ручкина

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