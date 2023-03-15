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Информационную и технологическую безопасность обсудят в «Экспофоруме»

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Площадка конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» в Санкт-Петербурге на несколько дней объединит экспертов и разработчиков промышленного и высокотехнологического оборудования в рамках выставки передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства «Экспотехностраж. День передовых технологий». Выставка, которая пройдет с 15 по 17 марта 2023 года, ориентирована на сотрудников Росгвардии и иных представителей силовых структур страны, а также на производителей оборудования и продуктов в сфере безопасности, в том числе цифровой.

«Экспотехностраж» в «Экспофоруме» проходит второй год. В 2022 году выставку посетило более 8 тыс. специалистов из десяти стран

«Экспотехностраж» в «Экспофоруме» проходит второй год. В 2022 году выставку посетило более 8 тыс. специалистов из десяти стран

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Экспотехностраж» в «Экспофоруме» проходит второй год. В 2022 году выставку посетило более 8 тыс. специалистов из десяти стран

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Генеральный директор компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергей Воронков отметил, что в рамках «Экспотехностража» будут проходить мероприятия, на которых участники обменяются опытом, а также представят новые технологии, военное оборудования, техники, специальных средств защиты. «Стране нужны новые технологии, виды вооружений, более совершенная система безопасности. "Экспотехностраж" инициирован Росгвардией. На выставке будет представлено все, что связано с новыми видами технического оснащения войск, средств и услуг обеспечения безопасности на предприятиях и в городской среде»,— рассказал господин Воронков.

Основная потребность рынка, в том числе в сегменте оборонно-промышленного комплекса, состоит в быстрой коммуникации и налаживании новых логистических цепочек, нахождении новых контрагентов. Для решения этой задачи на площадке будет работать Центр деловых контактов, который предоставляет возможность проведения переговоров между поставщиками и закупщиками, а также двусторонних деловых встреч с руководителями закупочных подразделений Росгвардии и других силовых ведомств. В качестве конечных заказчиков приглашены проектные компании, промпредприятия, научно-исследовательские центры и предприятия транспортной инфраструктуры. Для компаний, которые хотят развиваться в вопросах поставок своей продукции Росгвардии, запланированы специальные мероприятия по вопросам организации закупочной деятельности и закупок на закрытых тендерных площадках с разбором связанных с ними возможностей и проблем для поставщиков.

«Для ускорения процесса поиска, оценки эффективности и внедрения перспективных разработок мы рассчитываем привлечь представителей Росгвардии и ОПК на площадку выставки передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства "Экспотехностраж. День передовых технологий". Также особый интерес представляют технологии обеспечения безопасности, применяемые при охране государственных объектов, на улицах городов и массовых мероприятиях — там, где так важна роль Росгвардии и где сегодня на постоянной основе мы получаем новые вызовы и угрозы общественной безопасности»,— говорит командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьев.

«Цифровая» защита

За последний год предприятия страны и госструктуры подверглись огромному числу кибернападений. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в 2022 году отразили почти 50 тыс. хакерских атак на отечественные интернет-ресурсы; число атак на автоматизированные системы управления увеличилось почти в два раза по сравнению с 2021 годом. Надежная защита от угроз цифрового мира становится базовой потребностью. В рамках «Экспотехностража» состоится пленарное заседании, посвященное информационной безопасности,— «Кибербезопасность, как сервис». На нем эксперты обменяются практическим опытом в области информационной безопасности, определят основные направления развития и поделятся технологическими достижениями в этой сфере.

«Обеспечение информационной и киберфизической безопасности — это стек технологий, который охватывает почти все сферы современной цифровой жизни: финтех, беспилотный транспорт, производство, медицину. Информационная безопасность безостановочно развивается, поэтому постоянно качественно повышать квалификацию и быть "в теме" необходимо не только индустриальным практикам. Последний год ярко обнажил наши недоработки и преимущества. С одной стороны, очевидная зависимость от импортного ПО. Это мешает развивать суверенитет России. Однако опыт успешного замещения иностранного ПО российским есть, причем даже без приостановки бизнес-процессов. Эти кейсы достойны отдельного внимания. С другой стороны, корпоративные информационные системы крупных российских компаний продемонстрировали высокую устойчивость к хакерским атакам, а сама ситуация — необходимость создания глобальных центров кибербезопасности, так называемых SOC. Но SOC — это сложная система во всех аспектах информационных отношений. Такой центр подчиняется "закону критической массы", и многим компаниям владение SOC просто невыгодно. Решение лежит в предоставлении услуг SOC, как сервиса. Чтобы это реализовать, необходимо создать прозрачные отношения "потребитель — поставщик услуг". Это важный вопрос, решению которого будут посвящены пленарное заседание и один из круглых столов»,— рассказал Данил Заколдаев, декан факультета безопасности информационных технологий ИТМО, директор международного научно-образовательного центра «Безопасность и надежность критических цифровых технологий».

Участвовать в обсуждении будут спикеры из ПАО «Сбербанк», ПАО «Ростелеком», Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), ФСБ, Ассоциации руководителей служб информационной безопасности, Университета ИТМО и других организаций. Кроме того, совместно с АО «НИИАС» будет проведена конференция на тему функциональной безопасности сложных технических систем на основе машинного зрения и искусственного интеллекта, в ходе которой эксперты обсудят вопросы безопасности беспилотных транспортных средств, риски применения искусственного интеллекта, алгоритмы комплексирования для повышения уровня надежности и безопасности в области технических систем.

Три дня диалога и показов

«Экспотехностраж» в «Экспофоруме» проходит второй год. В 2022 году выставку посетило более 8 тыс. специалистов из десяти стран. Свою продукцию представляли 110 ведущих компаний отрасли, а в обсуждении участвовало более 200 спикеров. В этом году уровень качества проведения выставки не изменится, к участию планируются представители профессионального сообщества со всего Северо-Западного федерального округа.

Выставочная программа «Экспотехностража» включает в себя экспозицию оборудования и технологий, содействующих техническому переоснащению войск национальной гвардии, подразделений правоохранительных органов и специальных служб государства. В кластере, посвященном этому направлению, будут представлены образцы продукции флагманов оборонно-промышленного комплекса и других ведущих отечественных предприятий. На выставке можно увидеть различные робототехнические комплексы и средства противодействия им, военную и специальную технику, стрелковое оружие и боеприпасы, средства ближнего боя и устройства нелетального воздействия, приборы наблюдения и прицеливания, средства радиационной, химической и биологической защиты, медицинского, вещевого, продовольственного обеспечения Росгвардии, морскую технику и снаряжение. Также на мероприятии можно ознакомиться с работой систем контроля и учета оборота оружия, попрактиковаться в стрельбе в интерактивном тире.

Демонстрационные показы

Помимо деловой части и экспозиции, в программе запланированы демонстрационные показы. Сотрудники Росгвардии и военнослужащие продемонстрируют элементы работы медицинских и кинологических подразделений, проведут мастер-классы по рукопашному бою, а также показы прицеливания и производства выстрела из стрелкового оружия.

На парковке у павильона G пройдет профессиональное шоу от Военной автомобильной инспекции Росгвардии и партнера выставки. Профессионалы покажут приемы контраварийной подготовки, полицейские развороты, фигурное вождение. Посетители увидят зрелищную погоню с задержанием.

Третий день выставки объявлен молодежным. В нем примут участие более 1000 студентов петербургских вузов.

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