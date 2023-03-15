Непотопляемый резерв

Сектор малого бизнеса в прошлом году показал хорошую устойчивость. Согласно статистике, число субъектов МСБ по сравнению с предыдущим годом не изменилось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пик закрытий компаний МСБ в 2022 году пришелся на период с марта по июнь, когда в отношении российской экономики начали действовать санкции

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Пик закрытий компаний МСБ в 2022 году пришелся на период с марта по июнь, когда в отношении российской экономики начали действовать санкции

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как отмечают эксперты, в последние два года сегмент малого и среднего бизнеса (МСБ) сильно штормило. Коронакризис 2020–2021 годов уменьшил количество открытых ИП на 350 тыс. в 2020-м, а в 2021-м сегмент показал совсем небольшой рост: за год открылось всего на 24 тыс. ИП больше, чем закрылось в том же периоде. Пик закрытий в 2022 году пришелся на период с марта по июнь, когда в отношении российской экономики начали действовать санкции. Тогда в стране закрылось 113,5 тыс. коммерческих предприятий: на 17,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по данным ФНС. «Не обладая большим запасом прочности, третий год кризиса малые предприятия переносили с трудом. Однако общую деловую динамику мы бы скорее оценили как удовлетворительную. Точки роста для предпринимателей все еще остаются. Но дело усложняют невысокий запас прочности игроков сектора и снижение покупательской активности»,— поясняет Анастасия Ускова, генеральный директор технологической группы Rocket Humans.

По словам Оксаны Васильевой, доцента департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, в начале января 2023 года на территории страны было зарегистрировано почти 6 млн субъектов МСБ (в том числе около 3,7 млн ИП и 2,3 млн юрлиц). Почти такие же цифры были и в прошлом году. То есть на фоне сложной экономической ситуации количество малых предприятий практически не изменилось. В начале весны 2022 года в условиях экономических санкций был введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, сроком на шесть месяцев, за исключением застройщиков, объекты которых включены в реестр проблемных. Но это не особенно помогло МСБ. Поэтому в целях смягчения последствий экономических санкций государством были приняты различные меры поддержки: финансовая (субсидии, кредитование, проектное финансирование, «зонтичные» механизмы предоставления поручительств), информационная, консультационная. По данным ЦБ, за первое полугодие 2022 года финансовую поддержку получили 98,9 тыс. субъектов МСБ на сумму 227,38 млрд рублей против 74,4 тыс. субъектов на сумму 154,2 млрд годом ранее. По числу мер поддержки лидируют регионы с крупными городами (Московская и Ленинградская области, Республика Татарстан, Краснодарский край).

«Несмотря на многие драматические события прошлого года, с определенной долей уверенности можно сказать, что в 2022 году российский бизнес продолжил работать и начал адаптироваться к новым реалиям»,— добавляет Дмитрий Кнатько, доцент Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ. К примеру, согласно официальной статистике Министерства экономического развития, вопреки прогнозам, индекс промышленного производства РФ составил –0,6% год к году, что уверенно выше прогнозного значения. Тем не менее выживать компаниям стало тяжелее.

Так, согласно данным отчета Индекса «Опоры России», больше трети предприятий малого бизнеса не видят позитивных моментов в 2022 году, особенно компании из сферы услуг. Наиболее чувствительным к негативным экономическим событиям оказался микробизнес. Субъекты МСБ также отметили снижение платежеспособности населения и сложности с внешнеэкономической деятельностью как факторы, оказавшие негативное влияние на состояние бизнеса в 2022 году. Тем не менее, как показывают данные отчета Индекса «Опоры России», есть и некоторые позитивные моменты: уход зарубежных компаний с рынка, рост числа программ господдержки и даже — в отдельных случаях — рост спроса.

«В целом в минувшем году предприниматели столкнулись с изменениями в цепочке поставок, активно ищут и находят новых партнеров в дружественных странах. Основной тренд, который помогает развитию,— поиск решений в замещении товаров и услуг компаний, покинувших рынок. Импортозамещение в некоторых сферах способствовало увеличению заказов на производственных предприятиях с высокой локализацией. Сложности с квалифицированным персоналом, представители которого уехали в другие страны от мобилизации, на текущий момент являются актуальной проблемой для каждого предпринимателя, так как каждый специалист в малом бизнесе критичен»,— рассуждает Александр Лаптев, генеральный директор ООО «Эксперт Системс».

«Сегодня Петербург как исторически портовый и приграничный город с огромными импортными потоками (а малый бизнес — это все-таки импорт, а не экспорт) серьезно ощутил переориентацию многих областей на поставщиков из Китая: запчасти, автомобили, химия, одежда. Мало кому удалось выстроить работу через Казахстан, Киргизию, Турцию и Армению. В туристической области сильный взлет внутреннего туризма позволил игрокам усилить позиции и даже поднять цены до 20% по отношению к предыдущим годам»,— добавляет Данил Бекиров, основатель девелоперской компании Eight Development.

При этом, по словам Виктора Миронова, управляющего директора консультационной группы «ТИМ», именно малый бизнес сегодня обеспечивает основную часть параллельного импорта, который во многом позволил избежать дефицита потребительских товаров, комплектующих и сырья для подавляющего числа производств. Малые предприятия успешно находят решение вопросов, с которыми крупным компаниям не удается справляться из-за санкций, повышенного контроля и других ограничений.

При этом сегодня, по словам Петра Заборцева, исполнительного директора ООО «ИРИС», стали заметны изменения, происходящие в структуре самих предприятий МСБ. Так, по данным СПАРК, растет их доля в строительстве, оптовой торговли и IT, а снижается в розничной торговле и торговле автотранспортными средствами, в профессиональной, научной и технической деятельности.

По словам господина Кнатько, 2023 год пока выглядит более многообещающим, чем 2022-й. К примеру, согласно исследованию ПРИМ, выполненному Минэкономразвития, Сбербанком и Фондом общественного мнения, компании малого бизнеса преимущественно отмечали, что им удалось преодолеть сложности с прекращением поставок материалов и товаров, что может говорить об окончании переходного адаптационного периода.

«Как показывают данные ПРИМ, российским компаниям важно, чтобы МСБ получал доступ к специальным налоговым режимам, льготному кредитованию, льготной рекламной поддержке, помощи в выходе на новые рынки, кредитным каникулам и отсрочкам платежей, а также обучению бизнес-планированию и IT-решениям для организации и ведения бизнеса. Обеспечение качественной поддержки способно создать основу для будущего роста предпринимательски ориентированных компаний малого и среднего бизнеса»,— уверен господин Кнатько.

«В этом году мы увидим, как бизнес будет уходить от долгосрочного планирования в сторону проектного. Стратегии будут меняться на лету: нишевая переориентация, дробление бизнеса, смена налогового статуса, отказ от найма в пользу вывода компетенций за штат, автоматизация непрофильных и рутинных процессов, вроде документооборота и бухгалтерии с помощью софта. Все, что позволяет бизнесу экономить и повышать мобильность, будет активно применяться. Кроме этого, можно ожидать большей переориентации бизнеса: в стандартные схемы b2c и b2b будут обязательно подмешивать госзаказ и сотрудничество с госкомпаниями как основным источником капитала. От государства же будут ждать более весомых программ поддержки, они будут определять выживаемость бизнеса в этом году, и популярность таких программ у предпринимателей возрастет»,— считает госпожа Ускова.

При этом, по мнению господина Бекирова, малый бизнес будет серьезно переориентироваться на внутреннее потребление и внутренних поставщиков как товаров, так и услуг. Недостающие компоненты, такие как электроника, компьютеры, станки, химия, будут также поставляться из Китая или логистических хабов в Белоруссии, Армении, Казахстане, Турции.

Вячеслав Андрюшкин, заместитель председателя правления СДМ-банка, рекомендует предприятиям малого бизнеса настойчиво искать новые варианты, диверсифицировать риски от поставок за счет поиска гарантированных партнеров из тех стран, с которыми логистика не нарушена (в первую очередь из Китая), перестраивать цепочки оплаты, отдавая предпочтение платежам в юане и «мягких» валютах. И помнить, что если раньше можно было себе позволить иметь одного-двух надежных поставщиков (если речь идет об импорте), то сейчас диверсификации поставок должно уделяться первостепенное внимание и обязательно нужен план Б — на случай, если по тем или иным причинам надежные в прошлом зарубежные контрагенты перестанут осуществлять поставки.

По словам господина Заборцева, в качестве положительных факторов в начале 2023 года можно отметить продолжающийся рост предпринимательского оптимизма. «Спрос на многие виды продукции, в первую очередь со стороны государства и окологосударственных структур, растет. Кроме того, все ждут активизации работ по новым средствам поддержки, в частности промышленной ипотеке, расширению кредитной программы "1764", офсетным контрактам и инвестиционной кластерной платформе»,— поясняет он.

Негативными же факторами, по мнению эксперта, можно назвать сохраняющиеся вопросы с доступностью кадров. Кроме того, нарастают бюджетные проблемы, что также волнует предпринимателей. «Видя, что за два месяца дефицит федерального бюджета уже превысил 4 трлн рублей, в бизнес-среде сложилось мнение, что государство не сможет на протяжении длительного времени поддерживать уровень спроса. Кроме того, многие ожидают роста налогового бремени. В целом главной проблемой МСБ сейчас видится сохраняющаяся неопределенность. Ни последнее послание президента РФ, ни текущая ситуация и меры поддержки не сняли долгосрочных опасений бизнеса. А бюджетные проблемы и снижение доходов экспортеров их только усиливают»,— заключает господин Заборцев.

По мнению господина Бекирова, в ближайшей перспективе будут набирать обороты отрасли строительства и оборонной промышленности и малому бизнесу придется подстраиваться под эти тренды. «Санкт-Петербург — довольно развитый промышленный и крупный туристический центр, поэтому малый бизнес будет тяготеть к этим двум областям. Особенно в части обслуживания потребностей более крупных игроков (в том числе, из отраслей машиностроения, фармацевтики или ВПК), а также обеспечения возросшего интереса к внутреннему туризму и предоставления мест размещения (в том числе для загородного отдыха в санаториях, на базах отдыха, в глэмпингах)»,— заключает эксперт.

Антонина Егорова