Родители школьницы из Березников опровергли информацию об ее избиении

Родные избитой третьеклассницы из Березников опровергли информацию о том, что девочку избили неизвестные подростки из-за 30 руб. Как передает 59.ru, мать третьеклассницы рассказала, что психолог, беседовавшая с ее дочерью, выяснила историю произошедшего. Ребенок признался, что подростки не избивали ее на улице.

По словам матери, в школе ее дочь на перемене подошла к однокласснику своего брата-шестиклассника. Девочка подошла сзади и толкнула его по плечу, так она хотела поздороваться. Мальчик развернулся и ударил ее по затылку. «У них началась потасовка, — рассказала мама пострадавшей. — Этот мальчик — а он старше и крупнее — толкнул дочку, она напоролась на стул. Потом шестиклассник ее припугнул, что будет хуже, если она что-то расскажет. Дочка сильно ударилась переносицей, у нее отек на носу, на ногах гематомы». Сейчас ребенок в больнице, ее должен осмотреть врач отоларинголог.

Напомним, недавно стало известно, что в Березниках неизвестные подростки избили на улице третьеклассницу и забрали у нее 30 руб. У ребенка зафиксированы ушибы и гематомы. По факту произошедшего березниковский следственный отдел СК России по Пермскому краю начал доследственную проверку. Проверка началась по указанию руководителя следственного управления Дениса Головкина.