«Металлург» выиграл у «Автомобилиста» и сравнял счет в серии

Магнитогорский «Металлург» в домашнем матче 1/8 финала Кубка Гагарина одержал победу над «Автомобилистом» со счетом 6:3. В серии счет стал равным – 3:3.

В составе «Металлурга» голами отметились оформивший хет-трик Павел Акользин, а также Семен Кошелев, Григорий Дронов и Денис Зернов. Ответные шайбы забросили Ник Эберт, Сергей Широков и Кертис Валк.

Вплоть до начала третьего периода команды поражали ворота друг друга по очереди, однако в последние 14 минут матча забивали только магнитогорцы, в итоге оторвавшись от соперника на три шайбы.

Решающая встреча команд, которая определит, кто выйдет в четвертьфинал, состоится 14 марта в Екатеринбурге.