Минтранс потребовал перенести опознавательные знаки на самолетах

Российские авиакомпании должны изменить опозновательные знаки на самолетах. Такое требование прописано в указе Минтранса, опубликованном на портале правовой информации, обратил внимание РБК.

Согласно новым правилам, государственный знак RA и регистрационный знак из пяти цифр должны находиться на левой половине и нижней поверхности крыла. Их должен разделять дефис. Они также должны быть размещены на боковых поверхностях хвостовой части фюзеляжа или на киле. Документ будет действовать с 1 сентября 2023 года до 1 сентября 2029 года. Согласно действующим правилам, государственный знак RA и регистрационный знак должны находиться на крыльях самолета.

Эксперты РБК отмечают, что новые требования соответствуют стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO). При этом для зарубежных перевозчиков эти правила не являются обязательными. Например, в США их не соблюдают.

По данным Росавиации, у российских авиакомпаний в эксплуатации находится около 550 самолетов. Опрошенные РБК представители авиаперевозчиков раскритиковали новое требование. По их мнению, сейчас у российской авиаотрасли есть более насущные проблемы, в том числе поддержание летной годности самолетов.

По оценке собеседников РКБ, авиакомпаниям придется вывести самолеты Airbus или Boeing из расписания на период от нескольких часов до четырех дней для нанесения новой маркировки. Эксперты издания считают, что суммарно крупнейшим российским авиаперевозчикам придется потратить на эти работы $5,5 млн.

Олеся Павленко