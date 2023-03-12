В Саратовской области скончалась девочка, на которую упали футбольные ворота

В Саратовской области возбуждены уголовные дела по факту получения ребенком смертельных травм на спортплощадке. Об этом сообщает СУ СК по региону.

По данным следствия, днем 11 марта на детской площадке на улице Школьной села Титоренко Энгельсского района 10-летнюю девочку придавило футбольными воротами. Дети, ставшие очевидцами происшествия, позвали взрослых, те обратились в медучреждение. Министр здравоохранения региона Олег Костин уточнил, что у ребенка были диагностированы открытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга, кома. Девочка с телесными повреждениями была госпитализирована, где скончалась. Уголовные дела возбуждены по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и по халатности.

Марина Ковалева