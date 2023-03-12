В Соликамске пройдет пикет против передачи городских электросетей в краевую собственность

В Соликамске партия «КПРФ» проведет пикет «против передачи муниципальных электросетей в собственность «Краевой сетевой компании». Как сообщается в официальной группе «КПРФ – Соликамск» в соцсети «ВКонтакте», акция состоятся сегодня в микрорайоне Клестовка перед городским рынком. «Администрация, Дума Соликамского городского округа планируют передать безвозмездно Горэлектросети (МУП «ГКЭС») в собственность «Краевой сетевой компании» (ООО «КСК»). Комитет КПРФ Соликамска Против такого "дарения"», - отмечается в сообщении в группе.

В КПРФ считают, что результате передачи соликамских электросетей в региональную собственность работники МУП «ГКЭС» будут сокращены, а муниципалитет лишится имущества, приносящего доход в бюджет города.

Напомним, в декабре 2022 года региональное заксобрание приняло закон о передаче полномочий по электроснабжению на краевой уровень. Закон предполагает также передачу на краевой уровень местных электросетей. В конце февраля дума Соликамского городского округа не поддержала проект решения о безвозмездной передаче электросетевого комплекса с подстанциями, принадлежащего МУП «Городские коммунальные электрические сети» (ГКЭС), в собственность Пермского края. Соликамские думцы решили отложить этот вопрос. Кроме того, в арбитражном суде Пермского края рассматривается заявление ОАО «МРСК Урала» о признании незаконной приватизации соликамского МУП «ГКЭС». По этому делу суд наложил обеспечительные меры и приостановил процедуру приватизации учреждения.