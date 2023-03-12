Пассажиры рейса из Петербурга в Калининград вызывали полицию из-за задержки вылета

В петербургском аэропорту Пулково на почти шесть часов задержали рейс авиакомпании «Победа», вылетавший в Калининград. Страдавшие от духоты в салоне пассажиры вызывали полицию, сообщали очевидцы в соцсетях. Сейчас рейс благополучно приземлился в аэропорту Калининграда, следует из данных сервиса Flightradar.

Согласно штатному расписанию, рейс DP 529 должен был отправиться в 18:55 11 марта, но был задержан до почти 0:45. Официальной причиной задержки в «Победе» назвали замерзшие двигатели. Во время стоянки перед взлетом в салоне стало очень душно, люди жаловались и просили их выпустить, некоторые даже позвонили из-за этого в полицию, свидетельствуют видеоролики очевидцев в соцсетях. Почти половина пассажиров в итоге покинула борт до взлета.

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