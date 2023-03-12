Минобороны сообщило о героизме мобилизованного из воронежской Россоши

Сержант Александр Цуриков, мобилизованный из Россоши Воронежской области, в ходе спецоперации «семь часов в одиночку удерживал свою позицию во время наступления вооруженной группы противника». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На официальном сайте ведомства говорится, что вместе с подчиненными сержант «выполнял задачу по защите одного из населенных пунктов»: «Патрулируя окрестности поселка, он обнаружил передвижение украинских диверсантов и принял решение вступить в бой. В ходе огневого контакта один из российских бойцов получил тяжелое ранение. Оценив ситуацию, Александр Цуриков вынес раненого товарища из-под обстрела и оказал ему первую помощь, чем спас ему жизнь... Мужественно ведя бой с превосходящими силами противника, российские военнослужащие удержали занятые позиции. После прибытия подкрепления они перешли в контрнаступление и ликвидировали вражеских диверсантов. Сам Александр Цуриков, поддавая подчиненным пример самоотверженности и храбрости, лично уничтожил четырех боевиков».

К сообщению прикреплена видеозапись, где сержант Цуриков говорит, что в одиночку удерживал позиции: «Страх был, но руки делали. Вспоминал армейку, патриотические фильмы. Я лично семь часов удерживал позиции, так как взвод попал под минометный обстрел и командир взвода решил уводить личный состав в более безопасное место: во время боя при мне было ранено два человека, оказал первую помощь, пришлось подождать транспорт минут 15, и после того как я помог раненым эвакуироваться, я принял решение, что останусь на своем месте, так как наши далеко уже отошли по лесополосе. Решил: побуду до темноты и тоже буду отходить по лесополосе. Но после обеда, к вечеру, пошла пехота, и другого выхода не было, как принять бой. Я первым начал стрелять. А они как-то, хоть их и много было, не решились — не смогли меня взять. Были мысли взорвать себя гранатой, если бы патроны кончились, но патронов было много еще».

Кто еще из уроженцев Черноземья отличился в ходе спецоперации — в публикациях «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин