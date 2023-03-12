Мэр Сочи поручил усилить работы по благоустройству в Хостинском районе

Глава Сочи Алексей Копайгородский поручил усилить работы по благоустройству в Хостинском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Во время рабочего обхода мэр посетил сквер в микрорайоне Бытха. Там из-за прорыва сетей водоснабжения в конце февраля разрушилась подпорная стена на прилегающей парковке. «Водоканал» уже провел ремонт и сейчас приводит в порядок территорию. Мэр Сочи поручил проработать технические решения по укреплению склона.

Перед руководителями блоков мэрии и внутригородского района также поставлены задачи по обновлению по улице Бытха брусчатки, замене части ограждений у автодороги и кронированию деревьев там, где это необходимо. Кроме того, с хозяйствующими субъектами нужно будет обсудить благоустройство территорий у объектов торговли и поддержание санитарного порядка.

«Наши жители знают все проблемы своих микрорайонов и предлагают интересные проекты и решения, которые мы берем в работу. Только вместе возможно сбалансированно развивать город»,— отметил Алексей Копайгородский.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram