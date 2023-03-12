В ДТП с 21 автомобилем в Хвалынском районе пострадали 15 человек, в том числе дети

Сегодня в Саратовской области произошло ДТП с участием 21 автомобиля. Об этом сообщают оперативные службы и министр здравоохранения региона Олег Костин.

Сообщение в службу «112» поступило в 7.44. В нем говорилось, что в Хвалынском районе на 93-м км трассы Р-228 произошло массовое столкновение машин. Пострадали 15 человек, в том числе трое детей. Из них 14 были госпитализированы, один от госпитализации отказался. Пострадавшие доставлены в балаковскую и хвалынскую больницу. У большинства состояние средней степени тяжести, один ребенок – в тяжелом состоянии.

Подробности происшествия устанавливаются.

Марина Ковалева