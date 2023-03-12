В Киеве полностью восстановили отопление и электричество

Электричество, отопление и водоснабжение полностью восстановлено в Киеве после обстрелов критической инфраструктуры 9 марта. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

«В Киеве полностью восстановлено теплоснабжение. Электро- и водоснабжение подается во все районы. Инфраструктура города работает в штатном режиме»,— сообщил Сергей Попко, его слова приводит пресс-служба городской администрации в Telegram.

9 и 10 марта по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Сообщалось об обстрелах энергетической инфраструктуры в семи областях. В ходе обстрелов в Киеве были ранены два человека, во Львовской области во время ударов погибли шесть человек. Кроме того, была обесточена Запорожская АЭС.

Почти сутки без тепла оставались 40% жителей Киева. Вчера, 11 марта, в украинской столице оставались без отопления 8% жителей.

Минобороны России назвало обстрелы «массированным ударом возмездия» в ответ на нападение диверсантов на два приграничных села в Брянской области.

Анастасия Ларина