Екатеринбург обогнал Москву в рейтинге самых криминальных городов мира

Екатеринбург занял 197-е место в рейтинге самых криминальных городов мира, составленном порталом Numbeo. Индекс преступности уральской столицы – 46,4%, индекс безопасности – 53,6%.

При этом среди российских городов Екатеринбург является одним из самых криминализованных, уступая лишь Новосибирску, который находится на 182-м месте рейтинга. Индекс преступности в Москве и Санкт-Петербурге, по данным портала, значительно ниже – 36,8% и 39,7% соответственно.

Самый криминальном город мира – Каракас в Венесуэле, у которого индекс безопасности всего 16,4%. За ним идут Претория, Дурбан и Йоханнесбург в ЮАР, Порт-Морсби в Папуа - Новая Гвинея, Сан-Педро-Сула в Гондурасе. Наиболее безопасные города – Абу-Даби в ОАЭ, Доха в Катаре и Тайбэй в Тайване.

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