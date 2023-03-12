Вертолет повредил шасси на посадочной площадке в Красноярском крае

Красноярская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства при подготовке к полету вертолета, инцидент с которым произошел в Красноярском крае. Ми-8АМТ повредил элементы шасси при рулении на посадочной площадке Ванкор.

Об инциденте, произошедшем 10 марта, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура. По ее данным, на борту вертолета находилось три члена экипажа. Ми-8АМТ принадлежит авиакомпании «ЮТэйр».

«Воздушное судно возвращено на место стоянки, от дальнейшей эксплуатации отстранено»,– добавили в надзорном ведомстве.

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Валерий Лавский