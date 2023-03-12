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Суд завершил конкурсное производство бывшего застройщика «Камская долина»

Арбитражный суд Пермского края постановил завершить конкурсное производство головной компании бывшего застройщика АО «Камская долина». Как указано в материалах дела на сайте суда, такое решение было принято 9 марта. Компания «Камская долина» была признана банкротом в 2018 году.

Из отчета конкурсного управляющего общества следует, что в реестр требований кредиторов «Камской долины» были включены требования на сумму 1,6 млрд руб. Требования кредиторов второй очереди составляли 7,2 млн руб., в третью очередь реестра требований вошли 1,6 млрд руб. Требования кредиторов первой очереди в реестре отсутствовали. Требования кредиторов, не вошедшие в реестре, составляли 147 млн руб. Имущество должника залоговые кредиторы частично оставили за собой и продали на торгах. По итогам продажи имущества «Камской долины» в конкурсную массу общества поступило 110,7 млн руб. По состоянию на 15 февраля остались не погашенными требования кредиторов третьей очереди в размере более 1,2 млрд руб., 82,8 млн руб., а также требования кредиторов, находящиеся «за реестром» (147 млн руб.).

АО «Камская долина» было образовано в 1992 году и являлось головной компанией пермского строительного холдинга. Холдинг контролировался топ-менеджментом — гендиректором Андреем Гладиковым и председателем совета директоров Алевтиной Романовой. До 2016 года холдинг был крупнейшим пермским застройщиком. В 2015 году группа сдала 108 тыс. кв. м. В начале 2017 года «Камская долина» столкнулась со сложностями: финансовые претензии к ее компаниям предъявили контрагенты и подрядчики. Кроме того, возникли задержки со сдачей объектов. Основные компании холдинга вошли в банкротство. Ключевым кредитором «Камской долины» был Сбербанк, сумма требований которого превышала 1 млрд руб. Топ-менеджмент группы объяснял финансовые проблемы сужением рынка, из-за чего холдинг не смог исполнять обязательства перед банком в прежнем режиме. Вслед за юридическими лицами в банкротство вошли топ-менеджеры «Камской долины» Андрей Гладиков и Алевтина Романова.

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