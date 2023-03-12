Мэр Омска: водоканал возместит нанесенный гидроударом ущерб

«ОмскВодоканал» должен в максимально короткие сроки возместить горожанам материальный ущерб, нанесенный последствиями гидроудара 2 марта на водонасосной станции «Октябрьская». Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Омска Сергей Шелест. По его словам, прокуратура полностью поддерживает эту позицию.

«Со 2 по 5 марта зафиксировано 58 повреждений сетей водоснабжения с выходом воды на поверхность, а также 21 выход воды из колодцев и камер: всего 79 проблемных случаев»,– привел данные о последствиях инцидента глава города. По мнению господина Шелеста, главной причиной происшедшего стало то, что «ОмскВодоканал» своевременно не установил на «Октябрьской» предохранительные клапаны.

Мэр поручил департаментам городского хозяйства, имущественных отношений и экономической политики проанализировать и проконтролировать инвестиционную и производственную программы компании, программу по энергосбережению.

По данным прокуратуры Омской области, надзорное ведомство проводит проверку по факту этих коммунальных аварий на сетях водоснабжения.

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Валерий Лавский