В Благовещенске почти 6 тыс. человек остались без тепла из-за коммунальной аварии

В Благовещенске произошла коммунальная авария, которая привела к отключению теплоснабжения в 37 домах. Без тепла остаются около 6 тыс. человек. В городе -6°C.

По данным прокуратуры Амурской области, отключение произошло для определения места прорыва. Теплоснабжения также нет в Амурском колледже строительства. Аварию устраняют сотрудники Амурских коммунальных систем.

Прокуратура сообщила в Telegram, что контролирует установление причин аварии и «своевременность ее ликвидации». При необходимости ведомство «примет необходимые меры реагирования».

Леонид Уварчев