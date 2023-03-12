Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Благовещенске почти 6 тыс. человек остались без тепла из-за коммунальной аварии

В Благовещенске произошла коммунальная авария, которая привела к отключению теплоснабжения в 37 домах. Без тепла остаются около 6 тыс. человек. В городе -6°C.

По данным прокуратуры Амурской области, отключение произошло для определения места прорыва. Теплоснабжения также нет в Амурском колледже строительства. Аварию устраняют сотрудники Амурских коммунальных систем.

Прокуратура сообщила в Telegram, что контролирует установление причин аварии и «своевременность ее ликвидации». При необходимости ведомство «примет необходимые меры реагирования».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...