Волейболисты новосибирского «Локомотива» победили в Сургуте

Новосибирский «Локомотив» одержал восьмую победу подряд в российской мужской волейбольной Суперлиге. В 27-м туре он обыграл в Сургуте местный клуб «Газпром-Югра».

Матч завершился со счетом 3:0 (25:22, 25:15, 25:20). Больше всего очков гостям принес сербский диагональный Дражен Лубурич – 17.

«Я доволен результатом, но недоволен тем, как включились молодые. Вот с этим будем разбираться. Я бы не хотел видеть молодежь на «полуходу»,– прокомментировал ход матча главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов на сайте клуба.

Днем ранее другой сибирский клуб Суперлиги – красноярский «Енисей» – одержал победу над командой «Нова» (Новокуйбышевск) 3:0. Кемеровский «Кузбасс» сегодня, 12 марта, встретится в белгородским «Белогорьем».

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский