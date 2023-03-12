Уголовное дело возбуждено после гибели на пожаре двух детей в новосибирском поселке

В Новосибирской области в результате пожара погибли двое детей. 11 марта загорелась квартира в двухквартирном доме в поселке Пролетарский.

«Установлено, что при пожаре погибли восьмилетняя девочка и трехлетний мальчик. По предварительным данным, дети были оставлены одни без присмотра»,– сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Проверку обстоятельств происшедшего проводят и органы прокуратуры. «Прокуратура проверит условия, в которых проживали и воспитывались несовершеннолетние, даст оценку работе органов пожарного надзора, системы профилактики, а также проконтролирует достаточность и своевременность оказания семье мер поддержки»,– говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Поселок Пролетарский находится в Ордынском районе региона.

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Валерий Лавский