В четырех немецких аэропортах 13 марта отменят 351 рейс из-за забастовки

Из-за 24-часовой забастовки сотрудников службы безопасности в четырех немецких аэропортах будет отменен 351 рейс 13 марта, объявил профсоюз Verdi. Ассоциация аэропортов ADV эту акцию, которая затронет около 100 тыс. пассажиров, осудила.

«Придется ожидать более длительного пребывания в очереди, а также отмененных рейсов»,— заявил профсоюз, который настаивает на улучшении оплаты и условий труда (цитата по AFP).

Ожидаемая отмена рейсов произойдет в аэропортах Берлина, Бремена, Гамбурга и Ганновера, это коснется около 100 тыс. пассажиров, сообщила ADV. Глава ADV Ральф Бейзель назвал эту акцию, происходящую в то время, как аэропорты пытаются оправиться от последствий пандемии, злоупотреблением.

«Работа 24/7, семь дней в неделю, негативно сказывается на семейной жизни…» — заявили тем временем в профсоюзе. Забастовка Verdi станет третьей в этом году, профсоюз добивается повышения оплаты за ночные смены и работу в выходные дни.

Мария Федотова