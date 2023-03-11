Ярославскую дорогу будет ремонтировать бизнесмен из Волгограда

Индивидуальный предприниматель Рудик Франгулян признан победителем электронного аукциона на ремонт автомобильной дороги «Ярославль —Углич— Сарафоново». Итоги аукциона размещены на портале госзакупок.
Дорога Ярославль - Углич
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
Согласно данным ЕГРЮЛ, индивидуальный предприниматель Франгулян Рудик Грачьяевич из Волгограда, его ИП было зарегистрировано в 2016 году. В Ярославской области ранее в закупках не участвовал. Предприниматель признан победителем аукциона на ремонт километрового участка дороги «Ярославль —Углич— Сарафоново» на территории Ярославского муниципального контракта. При начальной цене контракта в 23,99 млн руб. предложение господина Франгуляна составило 21,47 млн.
Заказчиком работа выступает ГКУ «Ярдорслужба», госконтракт находится на стадии подписания поставщиком. Сами работы будут выполняться с 15 июня по 21 июля 2023 года. Помимо асфальтировки, подрядчик будет делать остановочный комплекс, должен расставить дорожные знаки и выполнить разметку отремонтированного участка дороги.