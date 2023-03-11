Ярославскую дорогу будет ремонтировать бизнесмен из Волгограда

Индивидуальный предприниматель Рудик Франгулян признан победителем электронного аукциона на ремонт автомобильной дороги «Ярославль —Углич— Сарафоново». Итоги аукциона размещены на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дорога Ярославль - Углич

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Дорога Ярославль - Углич

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Согласно данным ЕГРЮЛ, индивидуальный предприниматель Франгулян Рудик Грачьяевич из Волгограда, его ИП было зарегистрировано в 2016 году. В Ярославской области ранее в закупках не участвовал. Предприниматель признан победителем аукциона на ремонт километрового участка дороги «Ярославль —Углич— Сарафоново» на территории Ярославского муниципального контракта. При начальной цене контракта в 23,99 млн руб. предложение господина Франгуляна составило 21,47 млн.

Заказчиком работа выступает ГКУ «Ярдорслужба», госконтракт находится на стадии подписания поставщиком. Сами работы будут выполняться с 15 июня по 21 июля 2023 года. Помимо асфальтировки, подрядчик будет делать остановочный комплекс, должен расставить дорожные знаки и выполнить разметку отремонтированного участка дороги.

Андрей Иванов