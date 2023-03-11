Два водителя погибли в ДТП под Ярославлем

На Юго-западной окружной дороге под Ярославлем в ДТП погибли два водителя. Об аварии сообщают УМВД и ГУ МЧС по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место происшествия

Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области Место происшествия

Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

Авария случилась около 16 часов дня 11 марта в районе поселка Ивняки Ярославского района. На Юго-Западной окружной дороге произошло столкновение «Газели» и «ВАЗ-2016». Водитель «ВАЗа» погиб на месте происшествия, второго водителя доставили в больницу.

Как сообщил «Ъ-Ярославль» источник в правоохранительных органах, второй водитель скончался в лечебном учреждении. Причину аварии и ее предполагаемого виновника назовут в ГИБДД.

Андрей Иванов