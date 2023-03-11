Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем telegram-канале прокомментировал «два вопиющих случая падения льда с крыш зданий на детей», произошедших в Нагайбайском районе и Магнитогорске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Ребенка из Фершампенуаза спасти не удалось. Следствие выводы сделает, я же поручил провести служебные проверки. Виновные обязательно понесут наказание»,- отметил глава региона.

Алексей Текслер дал поручение главам и ответственным коммунальным службам незамедлительно обследовать крыши муниципальных объектов и многоквартирных домов. «Выходных в этом вопросе быть не может. Второй раз предупреждать не стану – полетят головы»,- заявил губернатор.

В Фершампенуазе льдина упала с крыши физкультурно-оздоровительного комплекса на десятилетнего ребенка. От полученных травм он скончался. В Магнитогорске в начале марта глыба льда упала на женщину и годовалого ребенка. Малыша госпитализировали с переломом черепа. По обоим фактам Следственный комитет возбудил уголовные дела.