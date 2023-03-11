На Кубани 12 марта пройдут сильные дожди с грозами

В Краснодарском крае 12 марта в отдельных районах ожидаются сильные дожди с грозами. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону со ссылкой на Краснодарский ЦГМС.

По краю облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь. Ветер южной четверти будет достигать 6–11 м/с с порывами до 15–20 м/с. Температура воздуха днем составит от 16 до 21 градуса.

На Черноморском побережье временами дождь. Скорость ветра будет достигать 15–20 м/с, на участке от Джубги до Магри — до 25 м/с.

В Краснодаре облачно, ночью и днем пройдут дожди. Скорость ветра составит 6–11 м/с с порывами до 15 м/с. Температура воздуха днем составит от 17 до 19 градусов.

Анастасия Донскова

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