Задержанный выстрелил в полицейского из его же табельного оружия в здании отделения полиции в Петербурге

Задержанный за мелкое хулиганство в общественном месте мужчина отобрал у полицейского табельное орудие и выстрелил в него прямо в отделении полиции, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники. Сам сотрудник не пострадал.

Инцидент, по данным издания, произошел еще 9 марта. 36-летнего уроженца Нижегородской области в нетрезвом состоянии задержали на станции метро «Площадь Ленина» за агрессивное поведение в отношении других пассажиров. На следующий день в камере для временно задержанных мужчина попросился в туалет, после чего, воспользовавшись ситуацией, выхватил у сопровождавшего его сотрудника пистолет и попытался выстрелить в него. Полицейский успел перехватить руку с оружием, выстрел пришелся в потолок. После инцидента проверку произошедшего организовал региональный Следственный комитет.

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