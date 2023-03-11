В здании телеканала «Спас» в Москве провели эвакуацию из-за пожара

В Москве, на улице Академика Королева, произошел пожар в девятиэтажном административном здании, проводилась эвакуация. По этому адресу располагается офис православного телеканала «Спас», компания «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» и другие. Пожар потушен.

Пожару был присвоен второй ранг сложности, сообщает РЕН ТВ. Его площадь составляла 50 кв. м, сообщает МЧС РФ.

В 16:29 пожар был локализован, в 16:45 — ликвидирован, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщает МЧС РФ. С разных этажей здания спасли четырех человек, источник возгорания находился на первом этаже.

Мария Федотова