СК проверяет информацию об избиении 10-летней школьницы в Березниках

Березниковским следственным отделом СК России по Пермскому краю проводится доследственная проверка сообщений в пермских СМИ и соцсетях о причинении побоев девочке в Березниках, сообщает пресс-служба ведомства. Проверка ведется по указанию руководителя следственного управления Дениса Головкина.

Предварительно установлено, что 10 марта 2023 года в городе Березники возле школы №7 трое несовершеннолетних причинили побои девочке, 2013 года рождения.

Ранее мать пострадавшей Вера Башкирова рассказала 59. RU, что ее дочь, шестиклассница, после занятий в школе одна шла к остановке. По пути на нее напали несовершеннолетние лет 13–15, побили и забрали деньги – всего 30 рублей, имевшихся на проезд. У ребенка зафиксированы ушибы и гематомы.