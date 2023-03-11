Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает, как французский бар на Белорусской с качественной кухней и лояльными ценами стал альтернативой пафосным ресторанам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bijou Фото: Bijou

Тема французского ренессанса, зазвучавшая в Москве в полную мощь с открытием Le Pigeon Антона Пинского и «Шануар» Андрея Деллоса, на самом деле возникла не сегодня. Одной из первых ласточек, принесших в Москву гужеры с крем-сыром и ванильный франжипан, стал коктейльный бар Bijou, открывшийся в 2022 году в полуподвале на Белорусской. Шеф-повар Дмитрий Орлов на крошечной кухне готовит классическую французскую еду очень убедительного качества и по очень лояльным ценам, так что Bijou смело можно рассматривать как доступную и достойную альтернативу пафосным ресторанам-новичкам с французским уклоном.

Незатейливая и доверительная манера подачи классических французских блюд, конечно же, рассчитана на понимающую публику. Настоящий луковый суп на красном вине, шелковистый куриный паштет с вишней в коньяке, улитки в чесночно-петрушечном масле, те самые гужеры с мягким сыром и тимьяном подаются в стиле «рустик», без всяких ухищрений и затей — это шифр, сразу выявляющий «своих».

Также как и знаменитая котлета «кордон блю» с жаркой начинкой из сыра и ветчины, утиная ножка конфи, томленая говяжья лопатка, кролик в сливочно-горчичном соусе и говяжий стейк с соусом беарнез. «Бижу» играет по-честному, не выдавая видимость за суть. Потому его блюда и не нуждаются в красочном маркетинге. Достаточно обыкновенного гарнира, в виде картофельного пюре, гратэна или рататуя — прямо как в настоящих французских бистро.