Двухмесячный ребенок погиб в Петербурге при кормлении

Тело двухмесячного младенца обнаружила полиция в квартире дома на улице Есенина в Санкт-Петербурге, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ребенок, по предварительным данным, подавился детским питанием во время кормления.

Сама трагедия произошла накануне, 10 марта. На вызов от 24-летней матери ребенка приехали медики, которые, обнаружив мертвого ребенка, вызвали полицию. Полицейские констатировали смерть, следов насильственной смерти на теле младенца не обнаружилось. Как сообщает издание, мать погибшего мальчика состоит на учете в наркологическом диспансере.

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