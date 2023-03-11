Производители сигарет поддержали усиление контроля за оборотом табака

Компания «Филип Моррис Интернэшнл» в России поддерживает законопроект об административной и уголовной ответственности за производство и продажу никотиносодержащей продукции, который в четверг, 9 марта, внесло в Госдуму правительство РФ. Об этом сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Правительство РФ внесло на рассмотрение в парламент проект закона «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства». Распоряжение за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации. Предлагаемые меры направлены на сокращение объемов нелегального производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции. Документ вводит государственное регулирование производства и оборота табачной продукции и сырья в рамках отдельного отраслевого закона с установлением специализированного контроля. В качестве модели планируется использовать уже налаженную систему госрегулирования алкогольного рынка.

«Мы поддерживаем данную инициативу, направленную на усиление контроля и обеспечение комплексного и системного подхода к регулированию рынка табачных изделий и никотинсодержащей продукции. В представленном законопроекте систематизируются и совершенствуются уже действующие практики противодействия нелегальному обороту, а также добавлен комплекс новых мер, без которых обеспечить дальнейшее снижение поступления нелегальной продукции на рынок РФ не представляется возможным — лицензирование производства и импорта сырья, контроль за производственным оборудованием»,— заявили в пресс-службе компании «Филип Моррис Интернэшнл» в России.

Принятие этого закона, как отмечают в табачной компании, будет способствовать сокращению доли нелегального рынка и, как следствие, увеличению наполнения государственного бюджета. Также крупнейший производитель сигарет в мире считает, что необходимо продолжать повышать эффективность правоприменения за счет усиления контрольно-надзорных и правоохранительных мер в рамках действующего законодательства, в целях недопущения возобновления роста нелегального оборота.

Тат Гаспарян

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