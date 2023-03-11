В Сочи построят новый блок детской школы искусств

В Сочи начнут проектирование нового блока детской школы искусств №2 в поселке Дагомыс. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.

В настоящее время в учреждении занимаются 477 учеников. Новый блок рассчитан еще на 800 человек. В нем будут проводить занятия по хореографии, вокалу и изобразительному искусству.

«Необходимо уже сейчас заняться вопросом подбора педагогов, чтобы после завершения строительства объект сразу начал работать для всех наших юных сочинцев»,— отметил глава города Алексей Копайгородский.

Разработка проектной документации запланирована на 2023 год. К строительству приступят в 2024 году.

Анастасия Донскова

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