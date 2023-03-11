Прокуратура проверит ярославскую больницу из-за возможного сокращения зарплат врачей

Прокуратура Ярославской области организовала проверку по сообщениям о сокращении зарплат врачей и медсестер в клинической больнице №3 в Ярославле. В пресс-службе прокуратуры пояснили, что проведение проверки спровоцировал пост «Вконтакте» и выложенные фото «платежек» работников больницы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание областной прокуратуры в Ярославле.

Фото: Алла Чижова / Коммерсантъ Здание областной прокуратуры в Ярославле.

Фото: Алла Чижова / Коммерсантъ

Люди жаловались, что в феврале получили уменьшенную по сравнению с январем заработную плату. Причина — снижение премиальной части в оплате труда. У некоторых работников разница с январем якобы была двухкратной.

В прокуратуре Ярославской области намерены проверить опубликованные сообщения.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства об оплате труда. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Прокурор Ярославской области Александр Лоренц поставил ситуацию на контроль»,— отметили в ведомстве.

Алла Чижова