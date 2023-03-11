Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Свердловской области начали готовиться к весенним паводкам

Власти Свердловской области начали говориться к весенним паводкам, которые начнутся в апреле и закончатся во второй половине мая. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Сейчас проводится расчистка плотин от снега и водосбросов ото льда, выполняется санитарная очистка подтапливаемых территорий. В населенные пункты, транспортное сообщение с которыми может быть затруднено, завозится запас продовольствия, товаров первой необходимости и медикаментов.

Всего под угрозу паводка попадают 13 населенных пунктов Свердловской области. В этом году половодью будет способствовать высокая температура и большое количество осадков, превышающее норму.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...