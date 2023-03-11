На Кубани за сутки коронавирусом заболели 300 человек

В Краснодарском крае за минувшие сутки заболевание COVID-19 выявили у 300 человек. По данным оперштаба региона, среди заболевших 203 женщины и 97 мужчин.

Больше всего новых пациентов зарегистрировали в Краснодаре (82), Ейском районе (23), Горячем Ключе и Новороссийске (по 18).

В Армавире и Тихорецком районе заболели по 13 жителей. В Северском и Тимашевском муниципалитетах выявили по 12 новых пациентов. В Каневском и Мостовском районах отметили по 11 случаев заболевания. В Кореновском районе отметили 10 эпизодов.

В Гулькевичском муниципальном образовании заболели девять человек. В Сочи и Тбилисском районе зарегистрировали по восемь новых пациентов. В Новопокровском районе коронавирусом заболели семь человек. В Белоглинском районе и Геленджике — по шесть эпизодов. В Крыловском районе коронавирусом заболели пять человек. По четыре эпизода отметили в Крымском и Павловском муниципалитетах. В Кавказском районе заболели три жителя. В Брюховецком, Кущевском, Славянском, Староминском, Туапсинском и Усть-Лабинском районах — по два, в Абинском, Динском, Красноармейском, Лабинском, Приморско-Ахтарском — по одному.

Всего с начала пандемии в Краснодарском крае зарегистрировали 352 228 случаев заболевания COVID-19. С выздоровлением выписали 339 441 человека, 11 160 пациентов скончались.

Анастасия Донскова

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