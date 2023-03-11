Суд отказался вводить запрет на реализацию имущества «Мотовилихи»

Арбитражный суд Пермского края оставил без удовлетворения заявление представителя акционеров ПА О «Мотовилихинские заводы» Сергея Кашина о принятии обеспечительных мер в виде запрета конкурсному управляющему предприятия совершать определенные действия по имуществу должника. Свои требования он связывал с наличием заявления об оспаривании решения собрания кредиторов, которые утвердили порядок и сроки реализации имущества должника, в частности — производственной площадки ПАО.

Как отмечается в судебном акте, торги уже приостановлены по решению Пермского УФАС, рассмотревшего жалобу ООО «Метатрон», которому принадлежит 10% акций «Мотовилихи». Таким образом, суд сделал вывод, что реальная угроза причинения ущерба заявителю отсутствует. По данным «Ъ-Прикамье», жалоба «Метатрона» передана в центральный аппарат ФАС.

Напомним, первые торги по реализации имущественного комплекса «Мотовилихи» были объявлены осенью прошлого года. Тогда начальная цена лота составила 9,34 млрд руб. Они были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. С таким же результатом закончились и повторные торги, на которых начальная цена имущества составляла 8,316 млрд руб. 17 февраля этого года были объявлены торги в форме публичного предложения. По их итогам имущество МЗ может быть продано за 10% от стартовой цены, то есть за 831 млн руб.