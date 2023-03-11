В Крыму предложили сократить маршрут из новых регионов в Керчь и Кубань

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов предложил сократить маршрут из новых регионов РФ по направлению к Керчи и Краснодарскому краю. Об этом сообщает ТАСС.

Господин Константинов предположил, что если продлить дорогу по Арбатской стрелке на юго-востоке полуострова к Ленинскому району республики, можно, минуя весь Крым, сэкономить 100 км пути. Глава Госсовета региона отметил, что по маршруту проложена двухполосная бетонная автодорога, однако часть отрезка находится в неудовлетворительном состоянии. Доработка маршрута, по мнению господина Константинова, откроет перед новыми регионами новые транспортные возможности.

«Для новых территорий — это колоссальные возможности снабжения с этой части материка и, конечно, регионов России и Закавказья — грузопоток, товаропоток, курортная сфера, сельское хозяйство — все это может очень гармонично работать»,— говорится в сообщении.

Сухопутный маршрут из Крыма через новые регионы РФ стал актуален после теракта на Крымском мосту, совершенного в октябре 2022 года. С момента запуска направления транспортный поток по нему составил 70 тыс. единиц автотранспорта.

Анастасия Донскова

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