Себестоимость строительства жилья на юге страны в 2022 году выросла на 11,5%

Себестоимость строительства жилья на юге страны в прошлом году выросла в среднем на 11,5%, сообщил директор департамента строительства федерального девелопера «Неометрия» Владимир Моисеев на круглом столе «Себестоимость девелоперских проектов: есть ли резерв для снижения?», который прошел на площадке Российской строительной недели в Москве

«Последние три года компания фиксирует увеличение себестоимости строительства в Южном федеральном округе. В 2020 году рост составил в среднем 9,5%, в 2021 году – 4,8%, в 2022 году – рекордные 11,5%. Предпосылок, что произойдет снижение расходов, мы не видим», – сказал Владимир Моисеев.

Эксперт отметил, что на Юге России самые дорогие проекты реализуются в Сочи – они на 15–25% затратнее, чем в других городах региона. Основные причины – транспортная логистика и рельеф местности курорта, повышенная сейсмичность и необходимость использования подпорных стенок, стоимость установки которых может доходить до 1 млрд рублей.

Еще один фактор, влияющий на себестоимость, – затраты на командировки квалифицированных рабочих и подрядных организаций. Если в Краснодаре у «Неометрии» работает 80–85% местных сотрудников, то в Сочи – менее 7%.

По словам Владимира Моисеева, в условиях волатильного рынка девелопер формирует складские запасы стройматериалов.

«Еще несколько месяцев назад мы могли купить арматуру за 44–45 тысяч рублей за тонну, сейчас сложно найти цену ниже, чем 50 тысяч рублей. Мы также отслеживаем стоимость кирпича и в нужный момент его покупаем. Специально для этого у нас есть площадки для складирования в ЮФО. В этом мы видим инструмент для снижения себестоимости строительства», – уточнил директор департамента строительства федерального девелопера «Неометрия».

Среди других решений, используемых застройщиком для уменьшения расходов при возведении жилья, эксперт назвал регламентацию и автоматизацию всех процессов, внедрение проектных и продуктовых стандартов, а также технологии информационного моделирования (BIM). Все это позволяет не только снизить затраты, но и сроки сдачи объектов в эксплуатацию.

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