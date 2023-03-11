Times: Сунак хочет использовать коронацию Карла III для переговоров с Китаем

Премьер Великобритании Риши Сунак планирует использовать коронацию короля страны Карла III, чтобы наладить отношения с Китаем. В Лондоне надеются, что коронация, на которую будут приглашены многие высокопоставленные политики со всего мира, создаст возможность для переговоров с правительством КНР без критики со стороны депутатов-консерваторов. Об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на источники.

Глава Китая Си Цзиньпин, вероятнее всего, не будет присутствовать на коронации. Ожидается, что его заменит глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И.

В феврале он встречался с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли на Мюнхенской конференции по безопасности. В Лондоне надеются, что во время его визита для участия в коронации будет возможность провести более содержательную беседу, пишет газета.

Риши Сунак придерживается менее конфронтационных взглядов на отношения с Китаем, чем его предшественница Лиз Трасс, отмечает The Times. По словам источников издания, Китай не будет включен как угроза в обновленную стратегию национальной безопасности, которая должна быть опубликована на следующей неделе. Собеседники газеты отмечают, что господин Сунак хочет занять более «утонченную» позицию в отношениях с Китаем, за что его критикуют.

Олеся Павленко